الدفاع المدني يخمد حريقا هائلا بمستودع للسكراب في وادي الدواسر (صور)

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق ضخم نشب بمستودع للسكراب بالشرافاء دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال شهود عَيان، إن سرعة مباشرة الدفاع المدني والجهات الأمنية للحريق حال دون تمدده في المنطقة المجاورة، خاصة وأن المستودع يحوي مواد بلاستيكية وكيمائية سريعة الاشتعال كانت مكدسة بالمستودع.

وأضاف الشهود: الحريق اشتعل نتيجة ماس كهربائي في أحد أسلاك عداد الكهرباء، ومن ثم امتدت الشرارة الكهربائية إلى مهملات بجوار العداد.

ووقف على موقع الحريق كل من مدير الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر العقيد تركي آل هقشة ومساعده العقيد طنف الشرافي، ومدير مخفر شرطة النويعمة النقيب فالح الشهراني وعدد منسوبي الجهات الأمنية.