“تعليم وادي الدواسر” يدعو المنقطعين عن الدراسة للتسجيل في اختبارات تحديد المستوى

دعا قسم الاختبارات والقبول بإدارة ‎تعليم وادي الدواسر، جميع المواطنين والمواطنات المنقطعين عن الدراسة إلى التسجيل في اختبارات تحديد المستويات تمهيدا لعودتهم إلى الصفوف الدراسية.

وكشفت إدارة تعليم المحافظة، عن صدور قرار من وزارة التعليم بمعالجة وضع المنقطعين عن الدراسة ممن يبلغون من العمر أكثر من 17 عاما، ومضى على انقطاعهم أكثر من ثلاث سنوات.

وبيّن التعليم عن وجود آلية جديدة لتحديد المستويات بما يضمن استيعاب كل شخص في الفصل الدراسي الذي يتناسب مع قدراته حتى الصف الثالث ثانوي.

وجدد التعليم دعوته للراغبين بالتسجيل، التوجه إلى أقرب مدرسة ثانوية واحضار خطاب قبول من المدرسة، ومن ثم التوجه به إلى إدارة التعليم ومن ثم سيتم عمل اللازم.