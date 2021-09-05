من غرفة عمليات الهلال الأحمر.. اتصال هاتفي ينقذ طفلًا مصريًا من الموت (فيديو)

أنقذ اتصال هاتفي أجراه أب مصري بغرفة عمليات الهلال الأحمر ابنه من موت محقق.

وفي مقطع فيديو نشره برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، يُسمع صوت موظف بالهلال الأحمر وهو يتلقى الاتصال من الأب المذعور بعد سقوط ابنه في حمام سباحه ومقاربته على الغرق.

ووجه الموظف الأب إلى إجراءات سريعة يتخذها حتى استعاد ابنه الوعي، مؤكدا أن الإسعاف في طريقه إليه.

وروى والد الطفل محمد رمضان تفاصيل الواقعة، قائلا: “صحة الطفل الآن تمام بفضل الله”، موجها الشكر لعمليات الهلال الأحمر .