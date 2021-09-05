وزير الإعلام اليمني: نطالب المجتمع الدولي بمحاكمة الحوثيين كـ “مجرمي حرب”

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وقصفها العشوائي للقرى والمنازل ومخيمات النزوح بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا.

وأضاف أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي في مديرية رحبة وباقي مديريات محافظة مأرب ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء والقاطنين في مخيمات النزوح، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم من قيادات وعناصر المليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.