اتفاقية شراكة بين جامعة الأمير سطام وأكاديمية مايكروسوفت لتعزيز الابتكار وتطوير القدرات

فعّلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية مايكروسوفت، الهادفة إلى توفير فرص الحصول على المناهج المتخصصة والشهادات المهنية في العديد من المجالات التقنية، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات وتنمية المهارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأوضح رئيس قسم هندسة البرمجيات بكلية هندسة وعلوم الحاسب الدكتور عبدالله القحطاني، أنّ الاتفاقية تأتي إيمانًا من الجامعة باهمية دور التكنولوجيا في قيادة الأعمال المستقبلية، وبناء قدرات وكفاءة الطلاب والطالبات، بما يسهم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن التعاون مع أكاديمية مايكروسوفت سيسهم في تمكين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من الوصول إلى خيارات متنوعة للتطوير المهني والتقني والتقدم الوظيفي.