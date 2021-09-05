بينهم إيراني.. الحكم بإعدام 10 أشخاص جلبوا كميات هيروين ضخمة بمصر

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر، في مصر، اليوم حكما بإعدام 10 متهمين بقضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت في أبريل 2019 من ضبط أحد التشكيلات العصابية الخطرة، تضم 7 باكستانيين وإيراني ومصرييْن، قاموا بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر المياه المصرية.

ورصدت الأجهزة الأمنية السفينة وتم تحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا، و7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران.

وكانت المضبوطات عبارة عن 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو غراما و 99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو غراما ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستاني، و171 دولارا أمريكيا، و4هواتف محمولة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار وخمسين مليون جنيه.