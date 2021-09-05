النيابة العامة : السجن لمدة تصل 3 شهور وغرامة 20 ألف ريال بشأن التحايل في استخدام العلامة التجارية

قررت النيابة العامة عقوبات بشأن العلامة التجارية، حيث يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة أنه سيعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1-استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد، ولا يحظر نظاما تسجيله كعلامة تجارية، وذلك وفقا للآتي:

-كل تعبير أو إشارة مخلة بالدين، أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينة.

– كل تعبير أو إشارة مخالفة للنظام والآداب العامة.

– الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء، أو التسميات الخاصة بالمملكة، أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء، أو التسميات، ما لم يكن مصرحا بها من الجهة المالكة لها.

2- يعاقب كل من دوّن بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور، أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.