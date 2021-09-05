التعليم تكشف حقيقة فيديو شتم وكيل مدرسة بالحدود الشمالية ولي أمر طالب

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حقيقة واقعة تلفظ وكيل مدرسة بالحدود الشمالية ولي أمر طالب.

وقالت في بيان صحفي: “انطلاقا من مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق وإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: (وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب) نوضح أن الحادثة قديمة وقبل أكثر من ست سنوات”.

وتابعت: “استكملت إجراءاتها وتم إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين”.

وأضافت: “نبين أن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة، مؤكدين حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر، ونؤكد على الجميع تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل والتأكد من المعلومات وصحتها ومصداقيتها وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية”.