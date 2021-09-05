عمليات سطو.. الحوثي يصادر ملايين الريالات من مدنيين بحجة قدومها من مناطق الشرعية

قامت مليشيا الحوثي باليمن بعمليات سطو جديدة، بحق المدنيين في محافظة إب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من المسافرين أنهم تعرضوا لعمليات نهب لأموال كانت بحوزتهم من قبل مليشيا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في نقاط المليشيا على الطرق التي تربط محافظة إب بمحافظات تعز والضالع والبيضاء.

وبررت المليشيا استحواذها على تلك المبالغ بأنها أموال قادمة من محافظة واقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد المسافرون أن أموالهم ليست من الطبعة الجديدة التي تصادرها المليشيا، بل من الطبعات القديمة، واصفين ما تعرضوا له بالجريمة.

ونقل الإعلام التابع للمليشيا على سبعة ملايين ريال من مواطنين في نقاط مختلفة بين محافظتي إب وتعز.

فيما أوضح المسافرون أن الأموال المصادرة تجاوزت 11 مليون ريال في حوادث مختلفة، بعد أخذها بالقوة