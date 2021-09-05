أنباء عن إطلاق سراح الساعدي القذافي.. وتوجهه إلى تركيا بطائرة خاصة

ترددت أنباء في الساعات الأخيرة عن إطلاق سراح الساعدي القذافي.

وبحسب ما ذكرته وكالة إخبارية ليبية، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم الإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكانت وكالة أخبار ليبيا قد نقلت عبر حسابها على تويتر، عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن إطلاق سراح نجل القذافي، الساعدي معمر سيتم الليلة، وسيتوجه بطائرة خاصة إلى تركيا.

يذكر أن الساعدي القذافي كان مسجونا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصًا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.