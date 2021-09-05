دون كاريلو وكويلار.. #الهلال يعلن القائمة الآسيوية

أعلن نادي الهلال عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمنافسات دوري أبطال آسيا، 4 لاعبين أجانب، وهم؛ الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، البرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريغا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى، عبدالله المعيوف، محمد الواكد، حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني، وفي الدفاع؛ محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، هيون سون، أمير كردي، مدالله العليان، متعب المفرج، محمد جحفلي وحمد اليامي.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سلمان الفرج، عبدالله عطيف، بيريرا، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، صهيب الزيد، مصعب الجوير، سعد الناصر، عبدالرحمن الدخيل، محمد القحطاني، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، ماريغا، غوميز وعبدالله رديف.

‏واضطر مدرب ‎الهلال لعدم إدراج اسم أحد الثنائي ” كاريلو وكويلار ” في قائمة بطولة آسيا وذلك لظروف مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.