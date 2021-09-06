شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم بمكة #وظايف_شاغرة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مكة المكرمة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مشرف: بكالوريوس تربية خاصة / علوم صحية وخبرة ثلاث سنوات في المجال.

أخصائي سمعيات: درجة البكالوريوس في تخصص السمعيات وخبرة سنة في مشفى أو مركز تأهيل يفضّل مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي سمعيات.

مدير السكن والضيافة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات التالية فندقة – إدارة الأعمال – تمريض – تربية خاصة وخبرة عشر سنوات في المجال.

معلم التربية الفنية: بكالوريوس تربية فنية وخبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

معلم تربية خاصة: بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية، توحد واضطرابات سلوكية

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

معلم التربية البدنية: بكالوريوس تربية بدنية، تربية خاصة وخبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

مساعد معلم: بكالوريوس تربية خاصة.

مدرب نطق وتخاطب: بكالوريوس تربية خاصة – مسار اضطرابات النطق والكلام وسنتين في مجال تدريب المستفيدين ذوي الإعاقة.

أخصائي علاقات عامة وتسويق: بكالوريوس إدارة اعمال تخصص تسويق وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

.https://tatweer.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=en&portal=101430233