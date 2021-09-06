تصفيات كأس العالم: ألمانيا تخطف صدارة المجموعة العاشرة

دك منتخب ألمانيا شباك نظيره الأرميني يوم امس الأحد، بسداسية نظيفة في لقاء الجولة الخامسة في المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، الذي احتضنه ملعب مرسيدس بينز أرينا.

وافتتح سيرجي جنابري التسجيل للماكينات الألمانية في (ق6) وأضاف الثاني أيضاً في (ق15).

وأحرز ماركو رويس ثالث أهداف ألمانيا في (ق35)، وحمل الهدف الرابع توقيع تيمو فرنر في (ق45)، وجاء الهدف الخامس عن طريق جوناس هوفمان في (ق52) واختتم كريم عضيمي أهداف “المانشافت” في (ق90).

وبانتصاره، خطف منتخب ألمانيا صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف أرمينيا.

من جانبه، انتصر منتخب رومانيا على ليشتنشتاين بثنائية نظيفة حملت توقيع إلين توسكا في (ق11) وكريستيان مانيا في (ق18).

ورفعت رومانيا رصيدها إلى النقطة الـ9 محتلة المركز الثالث، بينما تذيلت ليشتنشتاين المجموعة بعد خسارتها الخامسة تواليا.

وفي لقاء آخر تعادل منتخب أيسلندا مع مقدونيا الشمالية بهدفين لكل فريق.

وتقدمت مقدونيا في النتيجة عن طريق داركو فيلكوفسكي وإزجان أليوسكي في (ق12 وق54) على الترتيب، بينما تعادلت إيسلندا عن طريق برينجار إنجي بجارناسون وأندري جودجونسن في (ق78 وق84) على الترتيب.

وتأتي مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، تليها إيسلندا برصيد 4 نقاط.