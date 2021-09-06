وسط تفاعل كبير.. انطلاق برنامج الخدمات الالكترونية ونقل العهد في تعليم مكة

انطلق صباح اليوم الاثنين بالادارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة ممثلةً في فريق نظام فارس البرنامج التدريبي بعنوان “الخدمات الالكترونية ونقل العهد” عبر برنامج الزوم والذي يستمر لمد يومين ويستهدف منسوباته من القيادات الإدارية والتنفيذية للمدربة مساعد مدير نظام فارس الاستاذة إيمان الجودي المدربة المعتمدة في التدريب التقني والمهني.

وتناولت المدربة في البرنامج التدريبي مع المتدربات 10 محاور منها الاجازات وأنواعها وحصر اجازات الموظفات من حساب الرئيس المباشر وطريقة طباعتها.

بالاضافة إلى طريقة رفع المباشرة لشاغلات الوظائف التعليمية وبيان السجل التاريخي للموظف والطلبات الالكترونية للادارات والمكاتب ونقل العهد والاستعلام عن العهد الشخصية للموظف بالاضافة للاجابة على استفسارات المتدربات.

وتميز هذا البرنامج التدريبي بتفاعل المشاركات مع احداث البرنامج التدريبي والذي تميزت فيه المدربة الجودي بالجمع بين الممتع والمفيد في إسلوبها التدريبي ، حيث ساهمت خبرة المدربة الطويلة في مجال التدريب في إكساب المشاركات العديد من المعارف والمهارات والاتجاهات الايجابية.

كما أشدن المتدربات بالبرنامج بأسلوب المدربة ايمان الجودي وتسلسل وترابط أفكارها في البرنامج التدريبي كما قدمت مدربة البرنامج الجودي شكرها لجميع المتدربات على تفاعلهن مع البرنامج التدريبي متمنية لهم مزيدًا من الإبداع والتألق.

وتعد المدربة المعتمدة ايمان الجودي من المدربات المميزات في تعليم مكة ولها باع طويل في التدريب ومدربة معتمدة ولها العديد من المشاركات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي امتداداً للبرامج التدريبية التي ينفذها فريق نظام فارس بمكة و تلبية لإحتياجات القيادات الإدارية والتعليمية وتحقيقاً لأهداف الإدارة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للكوادر القيادية و الإدارية وإكـسابها مهارات ومعارف جديدة تؤهلها للقيام بأداء مهامها على الوجه الأمثل.