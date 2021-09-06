تدشين مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين للمصحف الشريف

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

وقال معاليه:” جديرًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين”.

وأكد أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المماثلة له والتي تأتي بدعم القيادة الرشيدة، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.