1800 وظيفة بانتظار الشباب السعودي في شركات القطاع الخاص #وظايف_شاغرة

تنطلق بمدينة السيح غداً، فعاليات ملتقى التوظيف الأول، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالخرج بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش بن الدفين السبيعي، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، ويتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الملتقى يقام في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح، وسيتم طرح أكثر من 1800 فرصة وظيفية للشباب من طالبي العمل، تشمل معظم مجالات العمل في القطاع الخاص.