4 دول آسيوية تدعم “فيفا” لإقامة كأس العالم كل عامين

تلقى مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام لدعم من أربعة اتحادات وطنية من جنوب آسيا، حيث قالت إن ذلك سيساعد على تطوير اللعبة في المنطقة.

وفي مايو الماضي، اقترح “فيفا” الفكرة ضمن مراجعة المؤسسة لجدول المباريات الدولية، رغم أن هذا المقترح بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات من المنتظر أن يواجه معارضة من الاتحاد الأوروبي “يويفا” والأندية الكبيرة في القارة.

وقالت اتحادات بنغلادش والمالديف ونيبال وسريلانكا في بيان مشترك إنها من بين 166 اتحاداً وطنياً صوتت بتأييد الخطة في مؤتمر “فيفا”.

وقالت هذه الاتحادات: فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جداً، والفرصة تكون محدودة جداً، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة.

وأضافت: أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية شاركت في حوالي مئة عام من نهائيات كأس العالم بينما تكون هذه المسابقات وراء منح دفعة للتطوير.

وتتأهل أربعة منتخبات من الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض منتخب خامس الملحق مع منتخب من قارة أخرى، إلى جانب تأهل قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.