إعطاء 69.9 مليون جرعة لقاح #كورونا_في_الخليج.. و97 % نسبة التعافي في #السعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليحي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون بلغت أكثر من 69.6 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.9%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,488,091) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,446,464) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,114) حالة.

وأشار إلى أن عدد لقاحات كوورونا بدول الخليج العربية بلغ (69,686,194) جرعة، بينما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 97.9%.