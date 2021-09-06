كأس العالم 2022: نقل مباراة الصين مع فيتنام إلى الشارقة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، أن مدينة الشارقة الإماراتية ستستضيف مباراة الصين مع فيتنام ضمن تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وليس بوسع الصين استضافة مبارياتها على أرضها بسبب القيود الصارمة من السلطات المحلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتلعب الصين في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى جانب اليابان وأستراليا والسعودية وفيتنام وسلطنة عمان.

وستخوض الصين مواجهة ضد اليابان في ملعب محايد في الدوحة يوم الثلاثاء، قبل خوض الجولة الثالثة أمام فيتنام في 7 أكتوبر.

وقرر الاتحاد الآسيوي أن مباراة سوريا مع لبنان، ضمن المجموعة الأولى في 12 أكتوبر ستقام في ملعب محايد في مدينة عمان الأردنية.

وتضم هذه المجموعة سوريا ولبنان وإيران والإمارات وكوريا الجنوبية والعراق.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة من كل مجموعة إلى كأس العالم 2022 ويخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة ويتأهل الفائز لخوض الملحق على بطاقة الظهور العام المقبل.