وفاة مدافع منتخب فرنسا بعد غيبوبة 40 سنة

لفظ جان بيير آدمز، مدافع منتخب فرنسا السابق، أنفاسه الأخيرة (الإثنين) بعد نحو 40 عاما من دخوله في غيبوبة بسبب خطأ طبي.

وأعلن ناديا باريس سان جيرمان ونيم الفرنسيان وفاة آدمز عن 73 عاما، بعد حوالي 40 من تعرضه للخطأ الطبي المأساوي الذي أدى لدخوله في غيبوبة، حيث ظل طوال تلك الفترة يحظى بالرعاية من زوجته برناديت، قبل أن ينتهي به الحال إلى الوفاة.

وكان آدمز تلقى جرعة تخدير كادت تقتله، خلال خضوعه لجراحة تقليدية في الركبة عام 1982، مما تسبب له في تلف بخلايا الدماغ.

وخاض آدمز، المولود في السنغال، 22 مباراة دولية مع فرنسا في سبعينات القرن الماضي، وكان يشكل ثنائيا مع ماريوس تريسور يعرف باسم “الحرس الأسود”.

ولعب النجم الفرنسي الراحل مع فريق نيم خلال الفترة 1970-1973، ودافع عن ألوان باريس سان جيرمان كذلك خلال الفترة 1977-1979.