أمير_قطر يستقبل #الأمير_عبدالعزيز بن سعود

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له، وفقا للإخبارية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سعود، زار امس الاحد، بزيارة لمركز القيادة الوطني (Ncc) بدولة قطر الشقيقة.

واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.