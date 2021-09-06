وزير الرياضة يستقبل بطل ألعاب القوى القرشي المُتوج ببرونزية دورة الألعاب البارالمبية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اليوم, بطل ألعاب القوى السعودي عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100م “كراسي متحركة” ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، حيث سلّم سموه القرشي جائزة الميدالية البرونزية البالغة (مليون ريال).

وعبّر سموه عن اعتزازه بما حققه القرشي من مستويات مشرفة ومميزة خلال مجريات هذه البطولة الدولية وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج دعم كبير توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي وللأبطال السعوديين بمختلف الألعاب وبجميع الفئات، التي بدأت ثمارها تظهر ولله الحمد خلال المدة الماضية بشكل ملموس.

وشدد على دعمه المباشر والكبير للبطل عبدالرحمن القرشي ولبقية زملائه من نجوم الوطن في مختلف الألعاب الرياضية البارالمبية، مطالبًا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود، بما يضمن بإذن الله تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بمختلف المحافل القارية والدولية.