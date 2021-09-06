الاتحاد السعودي لكرة القدم يُطلق الخميس المقبل استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية

يطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس المقبل، استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية، وذلك في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وتهدف الاستراتيجية التي يرعاها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية العربية، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعدد من الشخصيات الرياضية، وذلك لوضع الأسس الحديثة، لمستقبل كرة القدم في المملكة، بما يتوافق مع القفزة الكبيرة، التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة.