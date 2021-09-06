ضبط 111 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 111 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وتم ضبط 29 مخالفا لرعيهم 2403 رؤوس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و5 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير.

كما تم ضبط 56 مخالفا لعرضهم وتخزينهم 37 متر مكعب من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمدينة الرياض، و5 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات صيد بإحدى الاستراحات في محافظة المجمعة بحوزتهم 70 طيرا مصيدا، وبندقية هوائية وشبكة صيد وجهاز جذب للطيور وذخائر متنوعة.

كما تم ضبط مخالف لصيده 9 طيور دون ترخيص في منطقة الجوف، ومخالفا للإتجار بالكائنات الفطرية مجهولة المصدر في مدينة الرياض، ومخالفين بحوزتهما بندقية رش “شوزن” وبندقيتين هوائية وغازية و8 طيور مصيدة في المدينة المنورة.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي على متن 10 مركبات في منطقتي القصيم وعسير، وشخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري وعل بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.