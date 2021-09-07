شاهد التفاصيل: وظائف في هيئة الصادرات السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس مع توفر الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مدير مكتب المشاريع: 6 سنوات خبرة في إدارة المشاريع مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في منصب إداري ويشترط بكالوريوس في إدارة الأعمال، الهندسة، العلوم أو ما يعادلها

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

مدير التميز المؤسسي: 6 سنوات خبرة في إدارة العمليات أو ضمان الجودة، و3 على الأقل في منصب إداري ومعرفة بأنظمة التميز المؤسسي (ISO9000, EFQM) ويشترط بكالوريوس في إدارة الأعمال، إدارة العمليات/ الجودة أو ما يعادلها وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2710567702&f_C=5302071&geoId=92000000