طائرات إسرائيل تقصف مواقع #حماس رداً على بالونات حارقة 

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء الإثنين موقعي تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ على موقعي القادسية، والقدس في خان يونس، جنوب قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية دون إصابات.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الغارات جاءت رداً على إطلاق شبان من قطاع غزة عدة بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وخسائر مادية.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة تنظيم احتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق بالونات حارقة للمطالبة بإنهاء ما تقول إنه التشديد الإسرائيلي لحصار القطاع وعرقلة إعادة إعماره.