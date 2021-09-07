مدرب #المنتخب_السعودي يؤكد على صعوبة مواجهة #عمان #السعودية_عمان

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، على صعوبة مواجهة عمان المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال رينار في تصريحات بالمؤتمر الصحافي والتي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، إن المباراة ستكون مثيرة للاهتمام لكلا المنتخبين، خاصة بعد فوز عمان في المباراة الأولى على اليابان، والذي وصفه المدرب الفرنسي بالفوز العظيم.

وأضاف: ندرك جيدًا بأن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي.

وعن خبرة المنتخب السعودي في التصفيات قال: لدينا الخبرة والمهارة، وقد لا تكون كافية لذلك لابد أن تكون روح المنتخب حاضرة في كل مباراة.

ورفض وصف فوز عمان على اليابان بالمفاجأة وقال: ما حققه منتخب عمان في مباراته الماضية لم يكن مفاجأة لأن كرة القدم تلعب على المستطيل الاخضر وليس على الورق.

يذكر أن المنتخب السعودي استهل مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بالفوز على فيتنام 3-1، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات أستراليا والصين وعمان واليابان.