إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز الـ 221 مليونا إصابة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل إلى 221.110.346 إصابة.

وأضافت الجامعة في بيانها، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة 4 ملايين و589 ألفا و119 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 198 مليونا و606 آلاف و51 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 31222 إصابة جديدة, و290 وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت الحكومة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33.1 مليون إصابة, كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 441042.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الاثنين.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 95064 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.