 #الصحة: 4 مليارات ريال حجم الاستثمار الصحي للقطاع الخاص

بلغ حجم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص نحو 4 مليارات ريال خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية الخاصة نحو 17 ألف منشأة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الاستثمار في المجال الصحي واعد، نظرا للحاجة إلى الخدمات الصحية في ظل النمو السكاني، خاصة مع التطور الذي تشهده الأنظمة واللوائح، من ضمنها فتح المجال للمستثمر الأجنبي بالدخول في الاستثمار الصحي، حسبما أوردت صحيفة “اليوم”.

وأضافت الوزراة أن لديها الرغبة في زيادة مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، ورفع مشاركته من 25% إلى 35%، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الموافقات المبدئية لدخول استثمارات جديدة إلى القطاع وتنفيذ مشروعات صحية.

وأشارت إلى أنها تعمل على مراجعة خطة التخصيص في قطاع الصحة للسنوات الخمس المقبلة، التي من خلالها سيتم الإعلان عن حزمة مفصلة لمشاريع التخصيص وحجم الاستثمارات المستهدفة لها.