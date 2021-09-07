نوم حارسة إسرائيلية سمح للفلسطينيين بالهروب من سجن شديد الحراسة

قالت هيئة البث الإسرائيلي إن قوات الأمن مستمرة في البحث عن السجناء الـ6 الذين هربوا من سجن جلبوع أمس.

وأضافت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي السجن لم يتابعوا كاميرات المراقبة وقت هروب السجناء، وتحقق مصلحة السجون في نوم حارسة ببرج المراقبة، قرب الفتحة التي خرج منها الـ6.

وكشف التحقيق الأولي لمصلحة السجون أن السجناء الـ6 رفعوا غطاءً معدنياً على أرض الزنزانة ودخلوا الواحد تلو الأخر إلى النفق، وزحفوا بضع عشرات من الأمتار، إلى الفتحة الخارجية، على بعد أمتار قليلة من جدار السجن، وتحت برج المراقبة.

ووفق تقديرات المصلحة يبدو أنهم غيروا ملابسهم وهربوا باستخدام سيارة كانت في انتظارهم .