لابورتا: برشلونة لا يزال في العناية المركزة.. ولكنه يتحسن

شدد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، على أن ناديه لا يزال في العناية المركزة، ولكنه يتحسن.

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة (Esport 3) الكاتالونية التليفزيونية: هناك أرقام ومؤشرات تشير إلى هذا، لدي رغبة قوية أكثر من أي وقت مضى لكي تخرج الأمور بشكل جيد، لست نادماً على الترشح لرئاسة البرسا.

وحول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده مع “البلاوغرانا”، أكد رئيس النادي الكاتالوني أن ما حدث هو ما تم إيضاحه، وفي النهاية هي بيانات موضوعية يمكن للآخرين الاختلاف معها.

وأضاف: تعرضنا لضغوط إما أن نوقع على الاتفاق مع صندوق (CVC)، مع رهن حقوق برشلونة التلفزيونية لمدة نصف قرن، أو أننا لن نمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف.