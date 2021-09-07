هيئة المهندسين: أكثر من 190 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية لشهر أغسطس 2021

استفاد أكثر من 190 ألف زائر من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة السعودية للمهندسين خلال شهر أغسطس 2021، إذ تقدم خدماتها الرّقمية للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين والمهتمين بالمجال الهندسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحوّل رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًا، التي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرّقمية المُتكاملة إضافةً إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكلٍ أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبين أن عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغ 3345 طلبًا تضمنت فتح، وتجديد مكتب هندسي، بينما تلقت الهيئة أكثر من 8 آلاف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني كما وفرت أكثر من 5 ملايين ريال إجمالي توفير الأعضاء من مجموعة برامج منافع العضوية.

وأفاد أن الهيئة أطلقت 19 برنامجًا تدريبيًا مدعومًا لأعضائها في عددٍ من التخصصات الهندسية والفنية استفاد منها 2770 متدربًا، مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية والمبادرات والفعاليات -عن بُعد- حققت أكثر من 6 آلاف مشاهدة، مبينًا أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش نفّذت 40 جولة ميدانية رقابية على المنشآت الهندسية للتأكّد من التزامها بتطبيق “نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية” حول المملكة كما استقبلت الهيئة ما يزيد عن 10 آلاف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارات تنوعت بين مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي.