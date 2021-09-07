أمانة جدّة تغلق 51 منشأة مخالفة للاحترازات

نفّذت أمانة محافظة جدّة وبلديّات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 7114 جولة رقابيّة مع الجهات المعنيّة، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجاريّة للإرشادات والتدابير الاحترازيّة والوقائيّة، أسفرت عن إغلاق 51 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنّ الجهود الرقابيّة شملت نطاق 19 بلديّة فرعيّة و 15 بلديّة محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانيّة 52 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيّد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء والالتزام بإبراز تطبيق توكّلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائيّة.