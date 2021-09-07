فيصل بن فرحان يبحث مع الرئيس النيجيري التعاون المثمر بين البلدين في ضوء اتفاق أوبك+

استقبل الرئيس النيجيري محمد بخاري، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – له ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ونوه الجانبان خلال الاستقبال بمرور أكثر من 61 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية نيجيريا الاتحادية بعد استقلالها عام 1960م، وما يجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعاون مثمر أساسه الأخوة والاحترام المتبادل.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وتوطيد التنسيق والعمل المشترك على كافة المستويات بما يساهم في رفاه وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الجانبان جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي “السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر”، واللتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية، كما نوه الجانبان بالتعاون المثمر بين البلدين في ضوء اتفاق أوبك+، والمساهمة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار أسواق الطاقة عالمياً.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود