تركيا تعلن عن مفاوضات جديدة مع مصر

في تطور جديد في مسار العلاقات التركية المصرية، أعلنت وزارة الخارجية التركية، انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، على أن تستمر يومين في العاصمة أنقرة.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية أكدت فيه أن السفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي ونظيره المصري حمدي لوزا، يترأسان وفدي البلدين في الجولة الثانية من المحادثات.

وأضافت أن الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية خلال اليوم الأول من جولة المحادثات، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اجتماعات غد الأربعاء.

كما نوهت الخارجية في بيانها أن الطرفين يهدفان إلى دفع العلاقات وتطبيعها على أساس المصالح المتبادلة.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة في مايو الماضي.