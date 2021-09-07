تصنيع سيارة لوسيد الكهربائية في المملكة

تقدمت شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية للحصول على شهادة اعتماد طراز،لتصنيع السيارة بالمملكة ويجري الآن العمل على إتمام هذا الاعتماد.

وقال “سعود العسكر” نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مقابلة مع “العربية” إن خط إنتاج سيارة لوسيد سيبدأ التصنيع بالمملكة في عام 2024، وسيحصل على شهادة اعتماد طراز بالتعاون مع الشركة بعد توفير جميع المتطلبات الفنية المنصوص عليها.

وحسب بيانات “أرقام”، فإن “صندوق الاستثمارات العامة” يملك حصةً نسبتها 67 % من شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية، التي أُدرجت في ناسداك في يوليو الماضي، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار (نحو 4.9 مليار ريال).

وفي يناير الماضي أكد محافظ الصندوق “ياسر الرميان” أن الصندوق يجري محادثات مع الشركة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

وكانت الشركة قد كشفت عن سيارة سيدان تحمل اسم “إير” يمكنها الانطلاق لنطاق يزيد على 500 ميل بشحنة واحدة.