إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 222.59 مليون والوفيات 4 ملايين و597 ألفاً

أظهرت بيانات موقع Worldmeters أن أكثر من 222.59 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 4 ملايين و597.

كورونا في كوريا

سجلت كوريا الجنوبية 2050 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 265 ألفا و423 إصابة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت أربع حالات وفاة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2334 حالة.

كورونا في مصر

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 290773 من ضمنهم 243297 حالة تم شفاؤها، و 16811 حالة وفاة.