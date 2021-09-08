استقرار أسعار #النفط اليوم.. و #برنت دون 72 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي خيمت عليها عودة تفشي كوفيد-19 في العديد من المناطق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 68 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها بأكثر من 2٪ خلال الجلستين الماضيتين. أما خام القياس العالمي برنت فمستقر دون 72 دولاراً للبرميل.

وفي حين أن هناك جيوبًا من الطلب القوي الناشئة في بعض المناطق بما في ذلك أوروبا، فقد أدى متغير دلتا سريع الانتشار للفيروس إلى تجديد الإغلاق في مناطق أخرى من العالم. كما أن قوة الدولار جعلت السلع المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة.

وانخفض النفط إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم، بينما اتسعت الفجوة فوق مؤشر 50 يومًا، وهي إشارة هبوطية قد تشهد مزيدًا من البيع.

وتوقف الارتفاع الحاد للنفط من أعماق الوباء، حيث أدى انتشار دلتا إلى الحد من استهلاك الوقود. ومع ذلك، تمكنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من احتواء تفشي الفيروس المتغير، وهناك توقعات بأن السوق ستشدّد حتى نهاية العام.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights في سنغافورة، لوكالة “بلومبرغ”: “يعكس نشاط التداول استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الأسعار.. أتوقع حدوث انتعاش متواضع وشيك، لكن قد يتعين عليه انتظار قوة دفع، على سبيل المثال، من بيانات الأسهم الأميركية الأسبوعية”.

قفزت إصابات كوفيد-19 إلى أعلى مستوى لها في عام واحد في سنغافورة، ولا تستبعد الدولة إعادة فرض القيود، بينما تراجعت الفلبين عن تخفيف القيود في منطقة العاصمة. وفي الولايات المتحدة، تجاوز عدد قتلى كورونا 650 ألفًا، على الرغم من أن ثلاثة أرباع البالغين قد أخذوا الآن جرعة لقاح واحدة على الأقل.

من ناحية أخرى، ستحصل السوق يوم الخميس على لمحة سريعة عن تأثير إعصار آيدا على مخزونات الولايات المتحدة. وقد تراجعت مخزونات البنزين على الأرجح بنحو 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ. وسيكون هذا أكبر سحب خلال خمسة أسابيع إذا تم تأكيده من خلال البيانات الرسمية.

ومن المتوقع أن تنخفض إمدادات الخام بمقدار 6 ملايين برميل.