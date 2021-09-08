مذكرات تفاهم #نماءات_أرامكو تركز على 4 مجالات بقيمة 90 مليار ريال

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة “أرامكو السعودية”، إن مذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة مع الشركاء المحليين والعالميين ضمن برنامج “نماءات أرامكو” تبلغ قيمتها حوالي 90 مليار ريال.

وأضاف الناصر في مقابلة مع “العربية”، أن الاتفاقيات تصب في عدة مجالات من ضمنها الموثوقية، زيادة القيمة المضافة وتحقيق الاستدامة للشركة، مشيرا الى أن الشركة تسعى للمحافظة على الريادة العالمية من خلال الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وأوضح أن البرنامج يركز على 4 مجالات، حيث تتطلع الشركة من خلاله الى الاستثمار في الطاقة النظيفة أو الاستثمار في احتجاز وتخزين الكربون بمساعدة عدة شركات أخرى.

وأضاف أنه سيتم الاستثمار في الكثير من الأنظمة والحلول المتقدمة مع الشركاء، الى جانب الاستثمار في المواد المنخفضة القيمة وتحويلها الىكيماويات أو الاستثمار في المواد لامعدنية، مشيرا الى أن الشركة استثمرت في الأنابيب وتتطلع الى توسيع الاستثمار لاستخدام البترول في الانشاءات والمباني بشكل أكبر.