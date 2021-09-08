ماهي مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية؟.. #المرور يجيب

قال المرور السعودي إن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها داخل المملكة تحدد بسنة واحدة.

وقال الحساب الرسمي للمرور ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: إن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها تحدد بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها.

كما كشف المرور عن الإجراءات والشروط التي يمكن من خلالها تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة.

وأوضح أنه يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

ويمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض.

وجدد التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية قبل التفويض حيث تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.