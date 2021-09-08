منظمة_عالمية: مئات الآلاف معرضون للوفاة بـ #السل بسبب #كورونا

يتعرض مئات الآلاف من المرضى للموت بالسل، بسبب عدم تلقي العلاج اللازم،نتيجة تضرر منظومة الرعاية الصحية في الدول الأفقر نتيجة جائحة كوفيد-19.

وأرجع بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومقره جنيف، الوفيات الزائدة الناجمة عن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل يمكن أن تتجاوز تلك الناجمة عن فيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ساندز: “انخفض عدد من يُعالجون من السل في 2020 بحوالي مليون شخص مقارنة بعام 2019 ، وأخشى أن هذا سيعني حتما وفاة مئات الآلاف” لافتا أن الخدمات الطبية تأثرت بإجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19 حيث كُرست جهود العيادات والأطقم الطبية، التي عادة ما تُستخدم في مكافحة السل، لمكافحة كوفيد-19 في دول مثل الهند، وفي أنحاء إفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا أكبر هذا العام بسبب انتشار سلالة كورونا “دلتا”.

وقال ساندز إن الوفيات المتزايدة نتيجة انتكاسة مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى من وفيات كوفيد-19 نفسها في بعض الدول الفقيرة، مثل أجزاء من منطقة الساحل في إفريقيا.

كما أظهر التقرير السنوي للصندوق لعام 2020 والصادر اليوم الأربعاء أن عدد مَن يتلقون العلاج من السل في الدول التي يعمل فيها الصندوق انخفض بنسبة 19 بالمئة. كما سجلت برامج وخدمات الوقاية من الإيدز انخفاضا بنسبة 11 بالمئة.

والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تحالف لحكومات وشركات من المجتمع المدني والقطاع الخاص يستثمر أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض الثلاثة. والولايات المتحدة من كبار مانحي الصندوق.

وذكر الصندوق أن الملاريا استثناء لهذا التوجه في 2020 ، حيث ظلت أنشطة الوقاية منها على حالها، أو زادت، مقارنة بعام 2019.