تجديد اعتماد برنامج تمريض كلى الكبار في مركز الملك سلمان للكلى

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمادها الثاني لبرنامج تمريض كلى الكبار في مركز الملك سلمان لأمراض الكلى، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني بعد النجاح الذي حققه البرنامج في تمكين كوادر التمريض من إتقان التدريب وتطوير قدراتهم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة وأحد البرامج المتخصصة الموجهة للتمريض السعودي العاملين في أقسام الكلى حيث يحصل المتدرب على شهادة مصنفة كشهادة اختصاص.

ويهدف البرنامج إلى اكساب المتدرب الحد الأدنى من المهارات المعرفية والتمريضية التي تصب في الحفاظ على سلامة المرضى، كما يسعى لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، عن طريق إنشاء برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي تماشًيا مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الصحي ٢٠٣٠.