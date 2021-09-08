“شؤون الحرمين” تكمل استعداداتها لاستقبال 70 ألف معتمر يوميا بالمسجد الحرام

أكملت الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ، كافّة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين بعد رفع الطاقة الاستيعابيّة إلى (70) ألف معتمر يوميّاً؛ بمتابعة من معالي الرئيس العامّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المتحدّث الرسميّ للرئاسة العامّة هاني حيدر أنّ استيعاب الأعداد ستتمّ مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة المعتادة وتكثيف أعمال التعقيم؛ حيث تحرص الرئاسة على عمل منظومتها المتكاملة من الخدمات دون إخلال بتطبيق الاحترازات الوقائيّة ضدّ فيروس كورونا (Covid-19).

وأشار إلى العديد من الخدمات الّتي هيّأتها الرئاسة تزامناً مع المرحلة الحاليّة ومن ضمنها: تطوير آلات التصوير الحراريّة وعمليّات الفرز البصريّ، ودعم أعمال التعقيم بعدد (11) روبوت تعمل بخاصّيّة الذكاء الاصطناعيّ، و(20) جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجافّ، و(20) جهازاً للتعقيم باستخدام خاصّيّة الضباب البارد، و(500) مضخّة تعقيم، إضافة إلى (500) صبانة إلكترونيّة، وتوفير عدد (250) مروحة موزّعة على ساحات المسجد الحرام لتلطيف الأجواء.

وأكّد أنّ الرئاسة رفعت الطاقة الإنتاجيّة لعبوّات ماء زمزم المبارك لتزيد عن 300 ألف عبوّة يوميّاً، توزّع على المعتمرين والمصلّين.

وعن الجانب التوجيهيّ أفاد أنّ الحلقات القرآنيّة والدروس العلميّة لأصحاب الفضيلة علماء المسجد الحرام استأنفت حضوريّاً وفق الإجراءات الاحترازيّة.

وبين أنّ الرئاسة تقدّم خدمات الترجمة للمعتمرين بعشر لغات هي: (الإنجليزيّة – التركيّة – الأورديّة – الفارسيّة – الفرنسيّة – الروسيّة – الملايويّة- البنغاليّة- الصينيّة- الهوساويّة)، من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوّار، وذلك بترجمة المسائل الشرعيّة بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسديّ، وكذلك عبر الروبوت التوجيهيّ، وأيضاً الاتّصال المرئيّ، والهواتف المجّانيّة وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، بالإضافة إلى ترجمة الأحاديث النبويّة، والرسائل التوعويّة المتعلّقة بموسم العمرة.