عاجل.. سفارة المملكة في واشنطن: نأمل أن يؤدي الإفراج عن وثائق 11 سبتمبر إلى إنهاء الادعاءات الكاذبة ضد السعودية

رحبت السفارة السعودية في واشنطن بقرار الإدارة الأميركية الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت في بيان رسمي، إنه لا دليل على أن الحكومة أو أي من مسؤوليها كانوا على علم بهجمات 11 سبتمبر.

وتابعت: “كل الادعاءات التي تتهم المملكة بالتورط في أحداث 11 سبتمبر كاذبة””.

وقالت: “نأمل أن يؤدي الإفراج عن وثائق 11 سبتمبر إلى إنهاء الادعاءات الكاذبة ضد المملكة..الوثائق السابقة التي جرى الإفراج عنها بشأن 11 سبتمبر أثبتت أن المملكة لم تتورط بها”.

واختتمت: “تفتخر المملكة بسجلها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف”.