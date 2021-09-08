الوليد البلطان: رؤية 2030 رفعت مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%

قال الوليد البلطان رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، إن المملكة تعتبر هي القائد والمحرك الحقيقي لنشاط الترفيه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في جلسات المعرض السعودي للترفيه والتسلية المقام بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبار قادة الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الترفيه.

وقال البلطان، إن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد تساهم في رفع جودة الحياة من خلال رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%، مؤكدا أن الترفيه قبل الرؤية كان قطاع صغير ومحدود الأنشطة واليوم المملكة باتت تمتلك صناعة ترفيهية حديثة تشكل دعم كبير للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الهيئة العامة للترفيه تضطلع برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بدور كبير في تطوير ودعم القطاع فمواسم الترفيه بمختلف مناطق المملكة ساهمت في خلق حراك بالقطاع وتوفير وظائف لشباب وشابات الوطن.

وتابع أنه نتيجة لدعم الدولة ارتفع عدد الشركات العاملة بقطاع الترفيه بعد رؤية 2030 بنسبة 60%، كما شهد القطاع تطورا سريعا عبر الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تذليل المعوقات والتحديات.