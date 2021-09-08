تقارير دولية: مدير المخابرات التركي وفر الأمن لجنرال إيراني تتهمه تركيا بالإرهاب

قالت تقارير دولية إن مدير المخابرات التركية هاكان فيدان، استقبل جنرالًا من الحرس الثوري الإيراني متهم بالإرهاب في تركيا ووفر له الحماية .

ووفقا لموقع نورديك مونيتور السويدي، فإن هذا الجنرال الإيراني موضع تحقيق في اتهامات بالإرهاب في تركيا، لكن فيدان وفر له وللوفد المرافق الأمن ومنحه طائرة وكالة الاستخبارات التركية للسفر إلى طهران.

ووفقًا لملف التحقيقات التي قام بها المدعي العامّ، التقى فيدان في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، الجنرال سيد علي أكبر مير وكيلي، أحد قادة فيلق القدس، الذي وصفته الشرطة بأنه مشتبه به رئيسي في شبكة إرهابية مدعومة من إيران في تركيا.

وخلال وجود مير وكيلي في أنقرة، وفر مدير المخابرات التركية له ولمعاونيه حماية أمنية، وعقد اجتماعًا سريًا مع رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وجهز طائرة وكالة المخابرات لإعادته إلى طهران، حتى لا يضطر إلى الخضوع لإجراءات الجمارك والجوازات.

وأشار الموقع إلى أن :مير وكيلي موضع تحقيق أجهزة مكافحة الإرهاب في تركيا منذ عام 2011، عقب اعتقال الشرطة حسين أفني يازجي أوغلو، الذي أدين بتورطه في عضوية جماعة إرهابية تدعمها إيران”.

وبدأ المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا في 8 أبريل 2011 في نشاط الحرس الثوري الإيراني في تركيا. وحصلوا على أوامر تنصت من المحاكم للتجسس على المشتبه بهم، وأمروا الشرطة بمراقبة عملاء الحرس الثوري الإيراني.