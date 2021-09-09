أكثر من 6 آلاف مستفيداً في برنامج «عنايتي» بحفر الباطن

بلغ عدد المستفيدين في برنامج عنايتي التابع للهيئة الطبية العامة بصحة حفر الباطن 6,614 مستفيداً خلال النصف الأول لعام 2021م حيث تم قبول 2,086 حالة للعلاج خارج المنطقة وبلغ عدد طلبات أوامر الإركاب 2,862 حالة.

ووصلت طلبات النفقات النثرية 1550 طلب وتجاوزت عدد قرارات المصادقة على التقارير الطبية 116 مصادقة.

كما تقدم الهيئة الطبية العامة بصحة حفر الباطن جميع الخدمات للمستفيدين عبر برنامج الهيئة الطبية الإلكتروني “عنايتي” الذي يساعد على تقديم الخدمات وإصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونيًا, بالإضافة لطلبات صرف النفقات.

ويقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء جرى من خلال النظام لسهولة متابعة الطلب واختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز دون الحاجة لحضورهم.