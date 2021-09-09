جدة: ضبط وإغلاق سكن عمالة يستخدم لتحضير التميس لأحد المطاعم الشهيرة

واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة استهدفت متابعة مكافحة الظواهر السلبية في جانب الأسواق والمواقع المخالفة والتشوه البصري بنطاق “البغدادية” وأسفرت الجهود عن ضبط سكن للعمال يمارس فيه نشاط تخزين المواد الغذائية لتموين أحد مطاعم وأفران “التميس” بالنطاق.

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية م. عمرو الدقس أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط سكن للعمالة تابع لأحد المطاعم الشهيرة يستخدم لتخزين المواد الغذائية وذلك خلال جولة نفذها مراقبو الأمانة على المطاعم وأفران التميس والمخابز بالنطاق مشيراً إلى مصادرة (140) لتر من الزيوت التي جرى ضبطها في الموقع وسط بيئة متسخة، ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية، وعلى الفور تم إغلاق الموقع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد م. الدقس استمرار الجهود لحصر التجاوزات، من خلال الجولات الرقابية المجدولة ضمن أطار مكافحة المخالفات البلدية وتحسين المشهد الحضري.