كأس العالم 2022: إسبانيا تقبل هدية السويد وتنفرد بالصدارة

لم يرفض منتخب إسبانيا هدية منافسه على بطاقة التأهل المباشر لمونديال 2022 بقطر عن المجموعة الثانية، منتخب السويد، الذي سقط خارج قواعده على يد اليونان (1-2)، بفوزه خارج ملعبه أيضاً على كوسوفو (2-0)، ضمن مواجهات الجولة السادسة.

وعلى ملعب (فاضل فوكري) في العاصمة الكوسوفية برشتينا، سجل “الماتادور” هدفا في كل شوط، حيث مهد له الطريق للنقاط الثلاث بابلو فورنالس في الدقيقة 32، قبل أن يؤمن الجناح الواعد فيران توريس انتصار الإسبان بالهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي نفس المجموعة، تجرع المنتخب السويدي خسارته الأولى في المجموعة على يد اليونان (1-2) على الملعب (الأولمبي) في أثينا.

وبعد شوط أول سلبي بين الطرفين، افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 62، بتوقيع أناستازيوس باكاسيتاس.

وفي الدقيقة 78، عمقت اليونان جراح الضيوف الإسكندنافيين بهدف آخر عن طريق إيفانغيلوس بافليديس، بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” التي أكدت صحة الهدف.

ورغم عودة السويد بهدف تقليص الفارق بعدها بدقيقتين فقط عن طريق روبين كوايسون، إلا أن هذا الهدف لم ينقذها من تلقي الخسارة الأولى في مشوار التصفيات.

وبهاتين النتيجتين، تنفرد إسبانيا بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، وتبتعد بفارق 4 نقاط كاملة عن السويد، التي لعبت مباراتين أقل.

أما اليونان فأنعشت حظوظها في إمكانية اقتناص البطاقة الثانية، والذهاب للمحلق، بعد أن رفعت رصيدها لأربع نقاط، من 4 مباريات أيضاً.