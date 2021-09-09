ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.37 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 218.71 ريال (58.32 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 191.37 ريال (51.03 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 164.03 ريال (43.74 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.58 ريال (34.02 دولار).

وعالميا،تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، الخميس، في ترقب اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

كما أظهر تقرير “بيج بوك” الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن النشاط الاقتصادي تباطأ في الفترة الأخيرة بفعل المخاوف المتعلقة بسلالة “دلتا”، وأن النمو الاقتصادي تراجع قليلًا إلى وتيرة معتدلة في الفترة بين بداية يوليو وخلال أغسطس.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1790.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1788.19 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.5% مسجلة 23.94 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.5% عند 978.82 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.6% مسجلاً 2249.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 92.684 نقطة.